電信三雄公布8月財報，中華電搶下單月、累計獲利雙冠王，累計前8月稅後EPS為3.05元，其次為台灣大2.71元以及遠傳1.98元。

中華電(2412)8月合併自結營業收入為170.4億元，較去年同期增加0.2%，主要因網際網路應用加值營收增加，行動服務營收因月租型客戶持續成長而增加，加上數據網路和寬頻接取營收因防疫宅經濟需求增加而成長，抵銷資通訊專案營收與行動銷貨收入之減少，稅前淨利為38.2億元，歸屬於母公司業主之淨利為29.5億元；稅後EPS為0.38元，較去年同期增加，累計前8月稅後EPS為3.05元，與第三季財測達成率相較，營業收入約略持平，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

台灣大(3045)8月自結合併營收125.9億元，EBITDA為28.2億元，營業利益14.0億元，稅後淨利9.9億元，稅後EPS為0.35元，累計前8月合併營收989.1億元，EBITDA為220.9億元，營業利益108.0億元，稅後淨利76.3億元，稅後EPS為2.71元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，5G、電商、家用寬頻三大成長引擎推動8月合併營收年增18%。電子商務受惠於父親節買氣暢旺，營收年增維持兩位數成長達34%。行動業務方面，好速成(又又)及mo幣多兩大方案之銷售數皆較上月提升，展現產品組合差異化之優勢，使行動服務營收維持年增，且成長趨勢已持續半年。獲利方面，電商、家用寬頻以及5G帶動之電信業務EBITDA皆呈年成長，使8月合併EBITDA年增7%。8月合併營業利益年增6%，已經連續3個月呈現正成長趨勢。同時，去年下半年5G商轉，開始頻譜攤銷並且為5G建設高峰，除8月已開始收到政府5G補助外，5G相關折舊攤銷增幅將趨緩，預期對獲利成長將有所助益。累計前8個月，合併營收年成長17%，合併EBITDA年成長5%，均優於全年業績展望。

遠傳(4904)8月合併總營收為65.20億元，受惠於用戶穩定升級5G、資通訊業務、遠傳friDay購物成長挹注和5G手機銷售動能，年成長率達2.0%，締造遠傳月營收連續10個月正成長的佳績。合併EBITDA與稅後淨利分別為23.90億元與7.17億元，合併EBITDA年成長率達3.6%，8月稅後EPS為0.22元，年成長率達1.3%。累計至今年8月，遠傳合併總營收為535.72億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為184.86億元與64.36億元，稅後EPS為1.98元，累計今年前8月EPS已達全年度財測目標的77%，超越財測目標，營運績效亮眼。