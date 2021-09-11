為充實營運資金並提升5G市場競爭力，亞太電(3682)公告完成與遠傳(4904)私募案的合作，順利增資50億元。亞太電除透過增資案計劃，健全財務結構，日前正式啟動全台首例5G之3.5GHz共頻共網服務，在共頻共網架構下，用戶享有80MHz大頻寬的5G高速上網服務，大幅提升頻譜資源與網路使用效益，優化營運體質。

展望5G，亞太電表示，將秉持「Gt智慧生活」的精神持續前行，憑藉優質的網路服務作為營運發展的根基，全力衝刺行動通信業務，提供消費者優質的5G服務外；同時善用過往在資通訊領域累豐沛的經驗，整合集團資源，攜手生態圈夥伴，發展垂直領域應用，協助企業和政府加速數位轉型，蓬勃5G產業發展。

亞太電預計年底總計會有9500座基地台可以連上5G網路、涵蓋率達90%，透過提供用戶更佳的連網品質，對於虧損會有很大幫助，預計共網共頻上路上5G用戶可以淨增加20萬，加上先前的目標20萬，年底亞太電力拚年底目標40萬、滲透率20%，3~5年拚EBITDA轉正。

國家通訊傳播委員會(NCC)已經在於8月底以附款通過遠傳投資亞太電50億元取得11.58%股份及一席董事案，兩家公司基於3.5GHz頻率共用之策略合作，預期亞太電將藉此活化相關資金運用，以參與5G市場競爭。