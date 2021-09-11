氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中央氣象局最新「路徑潛勢預測圖」顯示，「璨樹」強度仍為「強烈」，將緩慢減弱；受到「太平洋高壓」導引，向北北西轉北，沿台灣東側北上，台灣附近的「不確定性」範圍已較昨日縮小，如果「璨樹」若如預測路徑沿台灣東側北上，則東半部、北部首當其衝，將先帶來強風豪雨；但若「璨樹」路徑能在預測路徑東側，則對陸地的威脅有減輕的趨勢，與離開陸地的距離成正比；但若「璨樹」路徑仍在預測路徑西側，中心登陸的機率雖較原預測降低，但強風豪雨的威脅會更大。

吳德榮說，今天凌晨觀測資料顯示，東半部有局部陣雨，西半部天氣晴朗穩定。最新歐洲模式模擬顯示，今日恆春半島、東半部、北部風雨將逐漸增大，中南部山區亦轉為有局部陣雨的天氣；明日北、東半部強風豪雨持續，上午起中南部風雨增強，下午花東風雨逐漸減弱，13日颱風遠離、天氣逐漸好轉，西南部仍有雨；14至17日各地晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑；午後有強對流發展，從山區擴展到平地，需防範劇烈天氣的發生；清晨西南部有局部降雨。