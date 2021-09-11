圖為三軍儀隊在中正紀念堂前自由廣場排練。 （圖／本報系資料照）

針對促轉會規畫拆除中正紀念堂的蔣介石銅像，國民黨立委鄭麗文昨(10日)指出，到了今天，那麼多問題都還沒解決，現在還要意識形態、政治操作，促轉會任期延了一年又一年，想了兩年才想拆中正紀念堂蔣公銅像，「拆除銅像是防疫期間的當務之急嗎？」

行政院將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌表示，今年考量國內經濟成長是國人共同努力的成果，因此1000元將由政府支付。鄭麗文對此批評，請問蘇內閣，五倍券預算有哪筆不是老百姓辛苦的納稅錢？拿納稅錢付出印券、包裝、行政成本，不顧發放現金救急的民意，連發行都不改收割黨本色，說得真慷慨。

至於疫苗，鄭麗文質疑，保留的第二劑莫德納疫苗在哪裡，有多少人還打不到莫德納第二劑，從施打莫德納第一劑到現在，已經間隔超過要十週，不能因為沒有疫苗，指揮中心就擅自延長接種時間吧，果然是世界怎麼跟得上台灣。

鄭麗文指出，蔡政府甩鍋卸責不是新聞，睜眼說瞎話卻已成政治生活的日常，到了今天，那麼多問題都還沒解決，現在還要意識形態、政治操作，拆除銅像是防疫期間的當務之急嗎？防疫優先很難嗎？疫苗在哪裡、紓困的錢又在哪裡？不要Delta病毒進來了才想轉移焦點。

關於促轉會規畫拆除中正紀念堂的蔣介石銅像一事，行政院長蘇貞昌昨表示，會多多溝通聯繫，力求做到為社會各界接受，過去威權統治、38年戒嚴、228事件等，很多事實真相越來越被人民挖掘出來暸解，促轉會是獨立機關，予以尊重，政府對於相關報告會多多溝通聯繫，力求做到能為社會各界接受，並且做到圓滿。