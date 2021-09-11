美國網球公開賽進入到最精采階段，雖然我國好手謝淑薇在女單、雙打都接連出局，但她的好表現令人印象深刻，過不久她也將重返女雙世界第一，非常替她開心，而我國目前已無好手繼續征戰美網，不過本次賽事仍舊相當有看頭，昨天世界第2的麥維德夫(Daniil Medvedev)就殺進決賽。

他面對加拿大新星歐格阿里亞辛(Felix Auger-Aliassime)，以6：4、7：5、6：2直落3擊敗對手，順利晉級決賽，這是他近三年來第二度殺進美網決賽，也是生涯第三次打進大滿貫決賽，但生涯還未拿過大滿貫冠軍，這次是他絕佳的機會。

雖然前面還有世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)當攔路虎，但麥維德夫本屆表現可說是出奇的好，在整個晉級過程中他僅僅輸掉1盤，而且自從溫布頓網球公開賽後他的戰績是17勝2敗，狀態甚至比喬柯維奇還要好，這次非常有機會奪下冠軍。

這場比賽他打出王者氣勢，整場轟出37個致勝分，首盤第7局完成本場比賽首次破發，以6：4先聲奪人，次盤歐格阿里亞辛不想讓比賽太快結束，一度拿下5：2絕對領先優勢，但麥維德夫不甘示弱挽救兩個盤末點追到4：5，接著再連拿3局完成強勢逆襲。

最後一盤麥維德夫不讓了，直接一路屠殺對手，握有5：1的領先優勢，雖然歐格阿里亞辛拿回1局，但麥維德夫仍舊以秋風掃落葉之姿拿下比賽，這盤比數是6：2。在這3盤比賽直中麥維德夫破發成功率高達100%，完全不給對手任何機會，決賽他將面對喬柯維奇和小祖維瑞夫(Alexander Zverev)的勝者。