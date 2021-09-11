一名男大生為租屋省錢，而與一名陸姓男子充當室友，未料陸姓男子卻經常趁著男大生熟睡時，鑽入棉被中脫下他內褲，用嘴巴進行口交，讓男大生不堪其擾，最後忍不住報警，但陸男在面對男大生質問時，卻回稱「我就是肉慾太重了」、「對男女都很好奇但是只是玩玩而已」、「讓你有不好的感覺」，台中地院依乘機性交罪將陸男判刑4年。可上訴。

根據判決書記載，一名陸姓男子於民國108年4月間在社群網站「Dcard」論壇校板刊登徵室友，一名男大生與陸男面談後便入住當室友，未料陸男卻連續多次趁著男大生熟睡時，將他褲子脫去，鑽入棉被內，以手撫弄對方生殖器，再偷偷進行口交，男大生實在無法忍受，於是報警提告。

根據男大生向法官控訴，他在108年3、4月間，因在社群網站Dcard論壇看到陸男刊登徵室友的文章，當時因為沒有宿舍，覺得跟他同住較便宜，因此與他同住省錢。男大生表示，陸男曾於某次出國前，趁他熟睡時，將手伸進他褲子內撫摸下體，並有打手槍的動作。

事後陸男回國後，又趁其熟睡時對他進行口交，他記得每次醒來的時候，都發現褲子被脫下，且有感覺陸男在棉被裡口交，期間大概有3次，都是同樣的情形，也曾將此事告知房東、學長，但陸男則全盤否認。

男大生曾多次問陸男，「其實我搬走真正的原因是因為你常常在晚上會碰我下面，有時還脫我褲子用嘴巴弄，我真的很不喜歡，但我自己實在不太敢講，但我現在要搬走了，可以問你為什麼要這樣做嗎」，而陸男回以「肉慾太重了，拍謝就是會對男女都很好奇，但是只是玩玩而已」、「對不起」、「讓你有不好的感覺」。

法官審理後認為，陸男行為滿足一己之私慾及好奇心，趁男大生熟睡不知抗拒之時，對男大生性侵，導致男大生身心承受極大壓力，且陸男犯後否認犯行，且並未與陸男和解，亦未獲得諒解，因此判刑四年，仍可上訴。