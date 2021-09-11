美無人機報復攻擊 10阿富汗人喪生

在「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）自殺炸彈客8月26日恐攻阿富汗首都喀布爾的機場，導致13名美軍和近200名阿富汗人喪生後，美國29日動用無人機進行報復攻擊，據說殲滅了ISIS-K目標。

不過，如今《紐約時報》（The New York Times）獨家取得的監視畫面，還有目擊者的說法顯示，美軍發動攻擊，導致喀布爾10人喪生，但連打到的是誰都不知道。

美國官員說，「死神」（Reaper）無人機追蹤了一輛車好幾小時，根據情報證據顯示，車上裝有爆裂物，於是發動攻擊。不過，《紐約時報》深入分析影片，並採訪目擊者後，卻出現了疑問。

這輛被炸爛的車停在住戶庭院內，據死者的家人說，炸死的10人中，包括43歲的阿瑪迪（Zemari Ahmadi），還有7名兒童。而五角大廈說，阿瑪迪是ISIS-K的幫手，他的車裡裝滿炸藥，對保衛喀布爾機場撤離行動的美軍構成迫在眉睫的威脅。

美軍在聲明中說，「程序正確執行，這是一次正當的攻擊」。然而，他們似乎不知道，阿瑪迪長期擔任援助人員。同事和家人說，他生前最後幾個小時都在處理公事，最後才開車回家。不久，他的豐田汽車就被20 磅（約9公斤）的「地獄火」（Hellfire）飛彈擊中。

《紐約時報》利用監視畫面，訪問他的家人，同事和目擊者，首度拼湊出他生前幾小時的全貌。阿瑪迪是電機工程師，近14年來，他一直任職於美國慈善組織「國際營養和教育」（Nutrition and Education International，NEI）喀布爾辦公室。

多數日子，他都會架著白色公務車，載送同事上下班，並分送糧食給因戰爭而流離失所的阿富汗人。在他喪生前3天，喀布爾機場才遭恐攻，美軍由於擔心再遭攻擊，於是授權較低階的指揮官，在撤離行動中可下令空襲。