指揮中心指揮官陳時中7日表示「全民打兩劑幾乎是不可能的任務」，引發各界熱議。藥師林士峰表示，陳1日才說「已經超前部屬第三、四劑疫苗」，7日就大轉彎自我打臉，顯然台灣就是面臨疫苗不夠的問題，蔡政府7月拒絕國民黨幫忙買500萬劑BNT疫苗，只是怕功勳被奪去。林更認為，陳1日說已部署第三、四劑疫苗，這句話的用意只是信心喊話而已。

林士峰9日在臉書發文指出，7月國民黨說要幫忙買500萬劑BNT疫苗，指揮中心跟大家說疫苗已經買夠了，只要等陸續到貨即可。9月1日陳時中說，以接種第一劑為首要目標，但是已經超前部屬第三、四劑疫苗；但到了9月7日，針對台北市市長柯文哲拋出「全民打2劑」說法，陳回應，策略以衝高第1劑為主，但會保留第2劑，至於全民打第二劑幾乎是不可能的任務。

林士峰質疑，如果疫苗足夠，何必讓高端沒做第三期，把預防新冠肺炎賭在保護力未知上？7月拒絕國民黨買疫苗的要求，顯然只是擔心功勳被最大在野黨奪去的政治決定。

不僅如此，林士峰更直言，陳時中1日時說超前部署第三、四劑，其實只是信心喊話，表示明年不會重蹈覆徹，「可是部長，如果連全民施打第二劑都是不可能的任務，如何有信心能超前部署第四劑？」