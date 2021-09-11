因今年民俗月淡季落在8月，汎德永業(2247)8月合併營收28億元較去年同期減少15.8%，今年1-8月合併營收286.7億元，年增率為16.52%。預期9月起業績逐步回溫，且隨著新車陸續發表，銷售將增添動能。

汎德永業表示，8月多數時間落在民俗月，致新車銷售表現相較上月減少，然預期民俗月後可望迎來新一波交車熱潮，加上解封後民眾用車需求回溫，先前受疫情影響的遞延買氣也已開始發酵，近期銷售展示暨服務中心人流回升，維修保養亦維持穩健成長，9月起業績可望逐步回溫。

展望下半年，目前BMW與Porsche新車的預收單情況仍然熱絡，BMW近期推出多款新車預售方案，包括BMW 128ti性能掀背車與i4電動車等，在車型戰力全面提升下，預期將能推升新車銷售業績成長。

隨著疫情逐步趨緩，BMW總代理汎德加大行銷力度，於本月推出BMW多重購車優惠，可望進一步拉升買氣。