台灣鋼鐵集團旗下扣件線材廠春雨(2012)8月營收11.05億元，再創歷史新高，年增逾7成，前8月營收73.74億元，也創歷史新高，年增近45%；公司訂單能見度達明年第二季，第四季營運展望續樂觀。

春雨工廠8月自結合併營收為11.05億元，較去年同期成長70.04%；1-8月自結合併營收為73.74億元，較去年同期增加44.79%。公司8月營收創歷史新高，且在六個月內連續創五次新高。前8月營收表現也同創歷史新高。

春雨表示，台灣螺絲業接單成績好，使得扣件原料線材需求仍強，春雨前8月線材銷售與營收表現佳，較去年同期增加98%。由於原料價格走高，春雨從第二季起對外銷扣件大客戶調漲產品價格，並從8月開始陸續出貨，不僅拉升整體營收，也會挹注獲利。另外，大陸因管制碳排放量，控制鋼鐵產量，加上擴大內需，在供給下降、需求強勁下，使得大陸鋼市持續熱絡。印尼地區雖然新冠疫情延燒，但因控管得宜，8月營收較去年同期仍有超過5%的成長，前8個月較去年同期成長19%。

目前春雨訂單能見度可達明年第二季，也結合外部合作夥伴及擴充部分產線來因應，在售價提升及整體成本控制得宜下，獲利將提升，公司樂觀看待第四季營運表現。

春雨進一步指出，近期鐵礦砂價格走跌主要係因大陸配合減碳政策限產所致，在限產措施下，寶鋼鋼鐵產量大幅下滑，預計會繼續減產，使得鐵礦砂價格自7月中旬已下跌約30%，但大陸整體鋼價仍平穩。歐、美市場扣件訂單需求並無萎縮，市場預期中鋼第四季棒線盤將開出平高盤，後市可望堅穩趨勢；惟缺櫃、塞港情況並未明顯減緩。受惠集團能提供整體運輸、船務服務，出貨得以維持在一定水準。