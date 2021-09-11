北市松山某國中生因胸悶，母親警覺送醫確診新冠肺炎。台北市青工總會長滿志剛表示，確診的國中生疫調相當重要，不論感染Alpha或Delta變異株，都是危機，但若是Delta變異株，情況恐會愈來愈複雜。

滿志剛昨（10）日於個人臉書粉專分析，該名國中生確診後，全班29人停課14天，全校逾600人則是預防性停課1天，不少家長為此十分擔憂。不過接下來，該生的疫調就格外重要了，不論他的病毒基因定序是Alpha或是Delta變異株，對社區來說都是危機。

滿志剛指出，若是Alpha變異株，某種程度等於再次給了政府及民眾「當頭棒喝」，過去喊「嘉玲」都是一種自嗨，都是自以為是地一種狀態，因為新冠病毒一旦進入社區，使得大量無症狀或輕症感染者增加，就會讓隱形傳播鏈持續存在，直到傳染到他人，出現症狀或是被篩檢，才會現身。

滿志剛說，目前已知的長榮機師案，及新北幼兒園群聚都是Delta變異株，若該名國中生確定感染Delta變異株，情況就愈加複雜，表示病毒擴散程度可能遠比想像得廣，且如果經基因定序結果，都與目前的傳播鏈不吻合，那就是繼屏東枋山、長榮機師，及新北幼兒園後，第四條Delta傳播鏈了。

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