苗栗縣警察局苗栗分局6日晚上7時20分許，獲報苗栗市發生一起聚眾鬥毆案件，其中有1名男子遭刀械劃傷，員警到場時群眾已離開現場，發現1名被害人受傷倒臥在地，隨即通報119將傷者護送醫院救治，經調閱監視器發現是張姓主嫌糾眾在街道上追打被害人後搭車離去。

警方成立專案小組報請苗栗地檢署檢察官指揮偵辦，專案人員漏夜追緝在頭份、後龍及新竹地區，分別拘捕涉案主嫌張姓男子等7人，並於頭份山區起獲犯案刀械。

經警方初步了解，張姓主嫌疑與被害人有糾紛，而引發鬥毆情事，全案依刑法殺人未遂、妨害秩序罪等嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中張姓主嫌經檢察官向苗栗地方法院聲押獲准。

苗栗警察分局特別提醒，聚眾鬥毆會嚴重影響民眾對於社會治安的感受，而且也提高相關刑責，修正後刑法不僅提高處罰層級，並且依照涉案不同也提高刑度。

尤其是在一旁助長聲勢者，即使沒有出手也有觸法，並且在網路上的號召行為，如果有意圖強暴脅迫的情事也在規範之內。另外，如果攜帶供鬧事用的凶器或在街道上聚眾鬧事造成交通往來的危險者，還加重二分之一的刑度。