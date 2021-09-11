近年北歐學界的台灣研究風潮漸起，繼挪威、芬蘭開辦台灣研究課程後，瑞典斯德哥爾摩大學也將於13日開始一系列台灣文化與文學線上講座。

繼挪威奧斯陸大學（University of Oslo）今春開辦台灣專題研究碩士班課程Taiwan Matters，及芬蘭赫爾辛基大學開辦台灣光點系列活動之後，瑞典斯德哥爾摩大學（Stockholm University）「亞洲、中東、土耳其研究系」也將舉辦「台灣文化及文學系列」講座，將於9月13日至11月18日間，每週一邀請來自台灣、歐洲及加拿大等地知名學者線上開講。

駐瑞典代表處教育組表示，北歐3所大學是透過不同管道開設台灣相關課程與辦理講座，斯德哥爾摩大學由教育部專案補助；赫爾辛基大學的台灣光點系列活動是文化部贊助；奧斯陸大學的台灣課程則是系所自主辦理。

代表處教育組表示，瑞典隆德大學也將在10月自行辦理與台灣環境運動相關的線上講座。為尊重學術自由，代表處除了引介資源與人才外，不會對活動主題多做干涉。

斯德哥爾摩大學台灣文化講座主題多元，包括台灣女性移民的數位創業、生態文學、殖民歷史、民主文化與電影、台灣詩的後現代主義、綠島的後威權時代藝術、台灣的多黨政治與酷兒文學等，涵蓋豐富的台灣社會人文面向。

斯德哥爾摩大學原規劃邀請學者到瑞典，以實體方式進行講座及相關研討會。因全球疫情仍未緩解，為配合校方防疫措施，改以線上形式辦理，更便各國人士參與。

講者包括作家暨國立政治大學台灣文學研究所副教授紀大偉、國立中興大學台灣文學與跨國文化研究所助理教授蔡林縉、英國倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）台灣研究中心主任羅達菲（Dafydd Fell）、加拿大麥基爾大學（McGill University）社會學家薩尼（Beatrice Zani），以及正在台進行研究及教學的外籍學者施開陽（Brian Skerratt）及德梅林（Serena de Marchi）等台灣研究領域的知名學者。

本次活動預期可增強瑞典及北歐國家各界對台灣文化及社會發展的持續關注及研究興趣，增進相互了解。斯德哥爾摩大學將講座列為必修課程，以鼓勵更多師生參與，也歡迎校外人士參加。

計畫主持人史維格雷爾（Irmy Schweiger）為德國海德堡大學文學博士，曾於國立台灣師範大學及國立台灣大學深造，研究當代華語文學和文化。

史維格雷爾盼透過這次講座活動，深化台灣與瑞典在文化、學術等領域的合作。若成效良好，未來可望規劃在斯德哥爾摩大學設立常態的台灣研究講座，以開展多元文化研究，進行相關人才培養。（編輯：馮昭）1100911