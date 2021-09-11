【愛傳媒葉元之專欄】蘇貞昌又拿出他的撞球桿，宣布「振興5倍券」10月上路，面額為3張1000元、2張500元、5張200元。而新北市也將加碼推出「新北加倍券」，將提供20萬份「500換1千」、10萬份「1千換2千」與1萬份「5千換1萬」。

首先，元之建議大家不要再講「5倍券」，因為沒有5倍這件事。這5000元都來自國人繳給政府的納稅錢，所以沒有所謂「政府幫你出1000元，換5000元券」的情形。

蘇貞昌執意要叫消費券為「5倍券」，是把人民當笨蛋，大家不要落入他的圈套。其次，經元之詢問許多小攤商，多數還是希望中央政府發現金，他們表示去年3倍券多半被大賣場及百貨公司賺去，獲益並不多。

但中央執意要發消費券，不發現金，讓人失望。在這種情況下，新北市跟進發加倍券，是希望把全國消費券吸引來新北，振興新北經濟。元之向侯友宜市長建議，如果新北市要發加倍券，希望盡量能以小面額為主，讓基層商家也能獲得振興。

侯市長表示贊同，說市府就是要帶動市民經濟，所以會印製50元及100元面額的加倍券，讓大家不用找零，可以廣泛用在菜市場、小商圈、小吃店、夜市，照顧最基層的經濟活動。

作者為新北市板橋區市議員

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