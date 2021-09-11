英國媒體「金融時報」（Financial Times）報導指出，美國拜登政府正在考慮同意我國駐美國代表處更名及台美資深官員正在美國進行會談等內容，外交部對此沒有評論。

該報導指出，美國和台灣官員在馬里蘭州舉行一場「特殊管道會談」，其中台灣有2名官員出席。該報導並未指稱是哪兩位台灣官員，但傳出我國安會祕書長顧立雄也在美國。我國安高層人員私下也證實，顧立雄目前人確實在美國。

該報導並指，一位參與要求更名討論的台灣駐華盛頓人士表示，台北在川普政府結束時，就與美國討論此事，並在今年3月份向拜登政府提出正式要求。

外交部表示，全面強化及提昇台美關係，一直是我國政府長期努力的目標，近年來台美關係增長有目共睹。我國政府將持續以務實態度，並秉持互信、互惠及互利的原則，與美方保持密切溝通，一步一腳印，穩健深化台美雙方在各項領域的合作夥伴關係。