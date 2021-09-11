1名網友的租屋處天花板疑似因甘蔗板材質，長久漏水之下，一部分天花板竟整塊掉落，不偏不倚砸在他的床頭，所幸他當時並未躺在床上，但房間已滿目瘡痍，他事後告知房東，房東以他並未受傷為由拒絕賠償；其他網友看到照片後直言根本是謀殺，「太可怕了吧」、「這房東是想殺人嗎？」

該名網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他的租屋處日前床鋪的正上方天花板竟整片崩塌，天花板牆壁疑似因長期漏水導致結構鬆動而塌陷，他曝光是發照片，只見整塊天花板重重壓在他的床鋪上半部，而上方露出一根根鋼筋，所幸事發當時他未在家中，事後他向房東抱怨並說要退租。

1名網友的租屋處天花板疑似因甘蔗板材質，長久漏水之下，一部分天花板竟整塊掉落，不偏不倚砸在他的床頭，所幸他當時並未躺在床上，但房間已滿目瘡痍。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，該房東事後竟不願意賠償，房東理由是他並未受傷，讓他相當氣憤，PO文罵「只能說事發當時沒在正下方，不然現在發的不是爆怨而是訃聞」，他說搬離後房東會加裝設輕鋼架的天花板，不過按該建物的年齡、防水功能未被改進之下，未來再發生意外的機率應該不小。

其他網友則留言說，「好扯，感覺很像自己蓋的，屋頂長這樣嗎」、「太可怕了吧…床的正上方」、「躺在那，你房東就要跪爬進靈堂了」、「這個詭異的天花板材質是什麼做的」、「可怕！謀殺未遂」、「這房東是想殺人嗎？太可怕了吧」、「用輕鋼架掩飾，真的很想鬧出人命才甘心嗎？」