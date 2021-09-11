嚴防璨樹颱風 新北市災害應變中心二級開設 10:342021/09/11 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局指出，受到颱風及其外圍環流影響，今日基隆北海岸、東半部地區及恆春 半島逐漸轉為有陣雨，並易有局部大雨或豪雨。（翻攝自中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應璨樹颱風來襲各項整備措施，新北市今上午8時30分災害應變中心二級開設，各區公所也同步開設。 桃園強颱璨樹來襲 石門水庫警戒 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 #璨樹颱風 #二級開設 #嚴防 #新北市災害應變中心 #因應 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開學後首例入侵校園 1國中生確診 北市憂風雨前寧靜 04:102021/09/11 焦點要聞 璨樹颱風來襲 3航線18船班今停航 12:552021/09/10 生活 璨樹最新風雨時程出爐 3地嚴防強風豪雨 週六有望放颱風假 17:122021/09/10 生活 強颱「璨樹」陸警範圍增高雄、花蓮 周六入夜後雨勢更強 04:132021/09/11 生活 彰化洛津國小地下停車場 兼設蓄洪池 04:102021/09/11 地方新聞 強颱璨樹 今晚明天影響最劇 04:102021/09/11 生活新聞 漁船進港避風 果農搶收套袋 04:102021/09/11 生活新聞 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 10:112021/09/11 生活 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 10:562021/09/11 生活 璨樹暴風圈將接觸 陸警擴大！半個台灣警戒 09:182021/09/11 生活 幼兒沒得打新冠疫苗 兒醫：做這事大降染疫變重症機率 05:132021/09/11 健康 生活熱門新聞 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 躲越戰隱居叢林41年不知有女人 他重返人間8年癌逝 - 生活 選錯時間！璨樹暴風圈籠罩 6縣市「周日」放假機率高 - 生活 29歲打完AZ沒發燒 過來人笑：24小時開始搖滾 - 生活 5年來最強！璨樹路徑不太妙 氣象局：暴風圈這天將籠罩全台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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