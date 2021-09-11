新一波的新冠肺炎疫情已在蠢蠢欲動，但台灣仍處於疫苗嚴重不足的危險處境中，仍有許多人苦苦打不到第二劑。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗昨(10日)晚間在臉書表示，現在完整打完兩劑疫苗的族群，以第二類官員為首，將近有一半的人都打完，而全體國民打完兩劑的比例，只有可憐的4%(人口涵蓋率)。

楊植斗在臉書指出，當新冠病毒變成生活的一部份，我們也只能學會接受，與病毒好好相處，畢竟永無止境的防疫，是相當痛苦的一件事，但是和病毒共存，得有個前提「確保病毒不會殺死人」，而疫苗覆蓋率是最重要的，起碼讓大家先打一針，減少重症的風險，再來第二針，才能有效降低感染的可能。

楊植斗說，「然而，現在完整打完兩劑疫苗的族群，以第二類官員為首，將近有一半的人都打完(而且還專挑國際疫苗打)，而全體國民打完兩劑的比例，只有可憐的4%(人口涵蓋率)」；他認為，以這樣可笑的覆蓋率，指揮中心說要與病毒共存，試問，除了官員之外，誰敢拿下口罩，回歸日常？