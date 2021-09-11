趙少康小編臉書發文附圖，遭中廣董事長趙少康本人親自留言吐槽：「竟然直接拿我的圖去改……」。（圖／取自臉書粉絲專頁「康編碎碎念」）

中廣董事長趙少康本人親自留言，獲得超過2500個讚。（圖／翻攝自臉書粉絲專頁「康編碎碎念」）

促轉會8日拋出中正紀念堂改制為「反省威權歷史公園」計畫，建議拆除已故總統蔣中正的銅像，並改造堂體外觀，預計半年內提出配套法案。中廣董事長趙少康臉書小編表示，中正紀念堂是他們兒時的回憶，民進黨是想以轉型正義之名行抹煞歷史之實，藉此牟取政治利益。趙本人則親自回覆，吐槽小編們「竟然直接拿我的圖去改」，此留言獲得超過2500個讚。

趙少康小編9日在臉書粉絲專頁「康編碎碎念」發文回憶，小時候父母會帶他們去中正紀念堂看儀隊交接，儀隊的英姿不僅讓外國遊客了解中華民國的存在與歷史，更讓孩子們心生憧憬，爸媽則會對孩子說：「這是我們的國旗，你要好好的保護這面旗。」

趙少康小編表示，禮兵在守護的絕不僅止是一份威權象徵，而是我們的歷史及中華民國的尊嚴。蔣中正具有中華民國總統、國民革命軍之父等多重身分，可說他是威權的象徵，但他同時也是抗日侵略及固守台澎、抵抗共產威權的代表，有不可抹滅的功績與歷史定位；沒有他抵抗共產威權，不會有接下來蔣經國的十大建設及接下來的民主化，更不會有現在的民進黨。

趙少康小編強調，「功過並陳」才是轉型正義的正確方向，蔣中正是昔日的威權，卻也同時是許多效忠愛國者、軍眷及許多族群的領導圖騰。民進黨想把中正紀念堂轉型成「反省威權紀念公園」的政治目的很明顯，就是他們想讓後世對蔣中正的記憶只剩下威權，藉此達成自己的政治利益。

此文發出後獲得超過2300個讚、超過500則留言與超過120次分享。值得注意的是，趙少康本尊親自留言：「竟然直接拿我的圖去改……」此言一出不僅獲得超過2500個讚，更讓大批網友笑翻。