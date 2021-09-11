新北市鶯歌區行政路某住宅昨(10日)下午1時許傳出兇殺案，62歲陳姓男子與林姓前妻發生財務糾紛，雙方一言不合，陳男持水果刀狂捅前妻10餘刀，等到林女倒臥血泊失去生命跡象後，竟然拿棉被包裹好後放置客廳，還自動聯繫律師報案，林女送醫不治。

警’獲報到場後，原本陳男拒絕開門，經過警員勸說多時，才同意開門讓員警進入，但員警查看屋內，卻遍尋不著屍體，這時陳男才指著客廳角落的棉被說，「屍體在棉被中」，當員警翻開棉被，才發現林女早已無生命跡象。

據了解，陳男本身患有躁鬱症等精神疾病，曾對林女多次家暴，因此2人早已離婚分居，陳男獨自居住地在林女所有的住宅內，陳男聲稱與前妻有財務分配問題，昨早9時許約同對方到住家談判，但雙方談判不攏，氣憤下持水果刀捅向對方，並自行通知律師到場，但員警到場時林女已無呼吸心跳。

警方表示，鶯歌分駐長鄧博元等8人趕到現場時，發現陳男不願開門，經過溝通後對方才妥協開門，員警隨即在屋內客廳地面的棉被下發現林女，但林女已明顯死亡，因此立即殺人罪嫌將陳男逮捕。

警方表示，調閱監視器發現林女在昨日上午8時許獨自騎車前往陳男住家，即未離開，而陳男上月11日也曾與家人發生爭執，揚言要點爆瓦斯桶威嚇同住的哥哥跟姪子，警方獲報後已聲請保護令，並依公共危險罪函送新北地檢署偵辦，而他也搬離家人住宅，改為居住在林女名下房屋內，而陳男是否為預謀殺人仍待調查釐清。