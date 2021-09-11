相信今年民眾在家聚餐、迎中秋將會成為主要的過節活動，據百貨業者的觀察，今年因為不能多人群聚，所以小份量、但更高級的中秋禮盒或烤肉食材最受歡迎，因此也特別推出各式特色的中秋禮盒以外，更帶來了新鮮頂級食材組合，讓消費者在家不僅能吃到大餐，也能品嚐到中秋必備的月餅、點心，而且不少百貨也持續推出網購優惠，讓消費者不出門也能方便採買。

Global Mall今年中秋就以「社交微距．以禮相聚」為主軸，精選超過40個品牌、共計超過百款禮盒，主打小份量、微奢華及文青新意，因此自預購推出以來，今年買氣不僅提前升溫，單人送禮需求量也大幅增加，當中以台灣在地老店中秋禮盒最為熱銷，更讓線上預訂大多數的禮盒皆已完售，帶動中秋禮盒業績成長20%以上，同步Global Mall「環球Online」也推出了燒烤組合、季節水果、經典不敗超過10款鳳梨酥及茶飲飲品等，全館滿399元即享免運優惠，另線上線下還有中秋禮盒7折起。

Global Mall「環球Online」推薦美姬饅頭的「蒸的蛋黃酥 柚子鮮乳造型饅頭」，原價525元，優惠價420元。（Global Mall提供）

京站今年熱銷的中秋禮盒，除了傳統品牌的月餅以外，像健康的上信饌玉夏威夷豆塔等新型禮盒也相當受歡迎，同時也觀察到，民眾因疫情減少群聚，因外出用餐受限而選擇宅在家團圓烤肉，因此小份量套組、方便烹調的串燒組合最為熱賣，而今年更特別與高雄梓官區漁會直營的海鮮購買平台合作，提供現撈海魚、急凍海鮮宅配、野生烏魚子及各類海鮮零嘴的獨家「漁夫鮮撈」好Chill澎派箱，從日本生食級大干貝、熟凍帝王蟹腳等高級食材應有盡有，直播再獨家贈野生活凍鮮嫩龍蝦2入，而線下也有在21日前推出 JASONS超市買千送百優惠，預期今年宅團圓烤肉將帶動業績有爆發性成長。

京站推薦熱銷第一名的王師父「金月娘9入禮盒」，推薦價765元。（京站提供）

京站今年特別與高雄梓官區漁會直營的海鮮購買平台合作，提供現撈海魚、急凍海鮮宅配、野生烏魚子及各類海鮮零嘴的獨家「漁夫鮮撈」好Chill澎派箱，1599元起。（京站提供）

而在統一時代百貨台北店中，今年中秋月餅就以單盒多口味的商品最受歡迎，除了一般熱銷的廣式月餅以外，像創意月餅的星巴克月光小夜曲，輕巧時髦的包裝，配上近年中秋超夯的原味奶皇及玫瑰杏桃奶皇兩大口味，年輕人吃起來就更喜歡，21日前還有「中秋佳節伴手禮展」；大葉髙島屋同樣除了廣式月餅熱銷以外，像流沙內餡的月餅也相當受歡迎，21日前刷聯名卡累滿5500元，即贈700元購物金與禮券，更有名店月餅聯合特賣會，現場超過23家以上知名品牌、近百款禮盒，希望再推升中秋買氣。

統一時代百貨台北店推薦星巴克的「月光小夜曲」，推薦價680元。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店推薦咖樂迪咖啡農場的「中秋節限定午茶組合包」，推薦價499元。（統一時代百貨台北店提供）

大葉高島屋推薦半島酒店的「特賞雙輝月餅」，1720元。（大葉高島屋提供）