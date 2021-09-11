Delta變異株確定已進入社區，不少專家認為應調整疫苗施打策略。中研院生醫所兼任研究員何美鄉認為，Delta變異株進入社區後，疫苗施打政策勢必要調整，讓高風險族群打滿、打齊，若中央寄望學生打疫苗後，能阻擋病毒傳播，「你會大失所望，因為沒把疫苗用在刀口上」。

何美鄉近日於談話性節目《有話好說》分析，中央仍在全力拚第一劑覆蓋率，但Delta變異株已進入社區，疫苗施打政策必須大調整，將疫苗主力轉往高風險族群，盡可能讓他們打滿、打齊。她舉美國疫苗施打後的數據說明，無論是莫德納或輝瑞／BNT，僅施打一劑的保護力，都與未打疫苗沒有明顯差異。

何美鄉強調，當基因定序證實是Delta變異株，就是政策進行滾動式調整的時機，若接下來的疫苗將打在12至17歲的學生，她則說「寄望用施打小孩，來阻擋病毒傳播，你會大失所望，而且沒把疫苗用在刀口上」。

另外，英國註冊醫師葉庭瑜則建議，應該更細緻規劃針對12至17歲施打政策，讓健康的青少年只打第一劑，騰出更多的劑量用於中高齡人口。根據資料顯示，12至15歲族群接種第二劑疫苗後，每百萬劑只預防0.16個兒科加護病房案例，5.74人住院，卻可能發生12至34人有心肌炎，英國JCVI認為疫苗的效益過低，不建議讓12至15歲全面施打。

葉庭瑜以目前台灣狀況，提出「避重救心」作為疫苗政策方向，讓患有慢性病等高風險青少年，完整接種2劑BNT，以對抗Delta變異株。健康的青少年則先打第一劑就好，剩下的疫苗則應優化安排，提升40歲以上第一劑、高齡第二劑的覆蓋率。

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