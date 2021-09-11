湖人堪稱是本季人事異動最頻繁的球隊，在湊齊韋斯布魯克(Russell Westbrook)、安森尼(Carmelo Anthony)、霍華(Dwight Howard)、朗度(Rajon Rondo)、狄安卓喬丹(DeAndre Jordan)，加上陣中球星詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)，帳面能力相當強，不過平均年齡偏高相對是致命傷。

OFFICIAL: The Lakers have traded Marc Gasol and a second round pick for the draft rights to Wang Zhelin.



Thank you Marc for making LA part of your journey. pic.twitter.com/S5EQ899CJU — Los Angeles Lakers (@Lakers) September 10 2021

不過昨天確定引進狄安卓喬丹後，也預告陣中老將馬克蓋索(Marc Gasol)將離隊，早前湖人官方沒意外釋出消息，他們宣佈馬克蓋索將離開球隊，用他加上1枚2024年次輪選秀權、部份現金送至灰熊，換來大陸好手王哲林簽約權，湖人官方發文感謝他說：「謝謝你馬克，感谢你身為『湖人』這段旅程。」

湖人因為這筆交易節省了近1千美元的開支，而前往灰熊的馬克蓋索也預計會被買斷，他可能會回到老家西班牙與哥哥保羅蓋索(Pau Gasol)一起打球，有趣的是這對兄弟檔生涯都效力過灰熊和湖人，但兩人始終沒有同隊打球，這次若能在老家團圓，也算是個美妙的旅程。

馬克蓋索上季在湖人當角色球員，畢竟高齡36歲的他已慢慢走下坡，2020年例行賽中他52場比賽有42場先發，場均打19.1分鐘，平均拿下5分4.1籃板2.1助攻，投籃命中率45.4%、外線41%、罰球72%，到季後賽打了5場，平均上場17.6分鐘，成績是5.2分3.8籃板3助攻，命中率61.5%、外線63.6%、罰球75%。

這麼一來湖人陣容大致抵定，分別有韋斯布魯克、安森尼、霍華、朗度、狄安卓喬丹、詹姆斯、安東尼戴維斯、荷頓塔克(Talen Horton-Tucker)、亞瑞薩(Trevor Ariza)、努恩(Kendrick Nunn)、艾林頓(Wayne Ellington)、蒙克(Malik Monk)、貝茲莫爾(Kent Bazemore)等人，就看接下來他們還有什麼打算了。