眼見班西蒙斯跟七六人之間關係越鬧越僵，班西蒙斯更放話修復自己的交易價值，並非是他自己該做的工作，也讓《ESPN》名嘴史蒂芬史密斯不禁回嗆，就算班西蒙斯距離成為詹姆斯2.0只有練好跳投的差距，問題是他根本不肯好好努力。

「班西蒙斯說得沒錯，修復自己的交易價值不是他的工作，可是提升自己的籃球水準與幫助球隊贏球，這應該是他的工作了吧，」史蒂芬史密斯表示，「這是一個職業籃球員最該做的，尤其是他還拿3300萬美元的年薪。」

「我已經說這句話很久了，班西蒙斯距離成為詹姆斯2.0只有一個跳投的差距，但他已經離開大學5年，我完全沒看見他的努力，沒看見他想成為頂級球星的決心，」史蒂芬史密斯說，「連詹姆斯與魔術強生都為了變更好，努力提升自己投籃。」

史蒂芬史密斯更用公鹿「字母哥」阿提托康波苦練進化為例，就是想要嘲諷班西蒙斯自己不肯努力，卻把問題全都推給球隊或其他人的幼稚行為，只能說班西蒙斯就像被寵壞的小孩子，加上又有王牌經紀人瑞奇保羅背後操盤，才讓他的處境越來越尷尬。