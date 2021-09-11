中國大陸龍頭鋼廠寶鋼公布10月內銷盤價，全面持平，也是連續第4個月開平盤，持續穩價的策略。中鋼(2002)預計將於下周開出10月內銷盤價及第4季月盤，市場預期中鋼盤價開漲機率大。

寶鋼上半年盤價幾乎是逐月調升，第三季進入淡季加上後疫市場復甦力道不如預期，寶鋼身為中國大陸指標鋼廠，貫徹「保供穩價」的政策，10月盤價如市場預期續開平盤，以因應市況，寶鋼7~10月盤價已一連4個月持平。

中國大陸今年51長假結束後，帶動一波增補庫存的拉貨潮，當時國際鐵礦飆漲，拉高原料成本，且市場需求暢旺，但中國祭出「保供穩價」政策及限產政策，連月抑制鐵礦及鋼價漲勢迄今。

由於中國當局持續加大限產力道，加上8月起擴大取消鋼品出口退稅，加徵鋼品出口稅傳聞不斷，目前鋼材及黑色系列商品價格持續震盪，市場人士認為，寶鋼10月續開平盤，有穩定市場之意味。

中鋼預計9月15日開出10月、第四季內銷盤價，隨著寶鋼開平盤，有助穩定當前亞洲鋼市亂流，醞釀後市多頭氣氛。

中鋼9月內銷盤價已提前開漲，為第四季旺季暖身；基於市場供給限縮、需求穩健，以及原物料價格居高等因素，市場預期，中鋼第四季續開漲盤機率大。

中鋼8月合併營收417.13億元，改寫歷史次高，較最高的7月營收418.83億元月減0.41%，且年增61.48%。展望9月及第四季，中鋼9月盤價重啟漲勢並接單滿載，第四季傳統需求旺季到來，加上鋼價看漲，營收有望「月來月旺」。