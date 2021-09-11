受美股拉回、本土Delta病毒延燒拖累，近期台股位於高位震盪，本周站回季線並守穩月線，但量能急縮，且周線翻黑。法人建議，觀察後市上漲時成交量能能否回溫；產業前景佳及營收表現優者，包括半導體、5G手機供應鏈、伺服器、車用電子、鋼鐵等產業可留意。

日盛上選基金研究團隊表示，台灣8月份製造業PMI62.1%，連續10個月維持在60%以上的水準；8月出口達395.5億美元，年增26.9%，續創歷年單月新高，其中，電子零組件與資通訊設備因受惠於新興科技與數位轉型商機挹注，單月出口值雙創單月新高；台灣經濟基本面持續報佳音，接下來即將邁入傳統美國消費旺季，企業拉貨需求可望延續強勁動能，預期台灣上市櫃公司獲利總和將再創歷史新高，預估指數有機會逐步墊高。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，近期台股呈現區間震盪格局，主要是反應近期許多企業都在預估明年獲利數字，但也因為受到漲價、缺料及疫情等多空訊息反覆干擾，部分預估數字沒有讓市場驚豔、抑或是也還處於邊走邊修的過渡階段，以致於觀望氣氛較濃。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，在風險觀察方面可留意上游缺貨與庫存水準、終端電子產品需求、各國疫情變化；在國際情勢上則建議持續關注美國聯準會升息進度、美國總統拜登刺激方案進度、電子公司法說及2022年展望。在布局方向上，選股為上，留意長期成長趨勢，如AI、車用電子、雲端伺服器；高速傳輸。

下周盤面可觀察新iPhone如期在美國時間9/14發表，5G汰換需求可望持續擴張，2022年5G手機滲透率挑戰50%，相關供應鏈營收動能有望回升。