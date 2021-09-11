美股消息面：

1.美國勞動部公布，8月最終需求生產者物價指數（PPI）月增0.7%，超出市場預期的月漲0.6%，但較7月的月漲1%放緩；與去年同期相比大漲8.3%，超出市場預期的年增8.2%，並創下2010年11月有此紀錄以來的最大年增幅。扣除食品和能源價格的最終需求PPI月漲0.6%，高於市場預期的月漲0.5%；與去年同期相比漲6.7%，亦高於市場預期的年漲6.6%。扣除食品、能源和貿易的最終需求PPI月漲0.3%、年漲6.3%。

2.風災過後，墨西哥灣原油生產設施的復原進度仍然緩慢，以及美中兩國領袖7個月來首次通話，投資人看好兩國關係可望好轉，將有助於經濟情勢，周五紐約期油收漲1.58美元或2.32%，為每桶69.72美元，本周收漲0.6%。倫敦布蘭特期油收漲1.47美元或2.06%，為每桶72.92美元，本周收漲0.4%。

3.美國8月最終需求生產者物價指數（PPI）年漲8.3%，創下10年來最大漲幅，顯示通膨壓力居高不下。市場預期聯準會將在今年內開始縮減購債，美國公債殖利率上揚，帶動美元從1個月低點反彈。周五ICE美元指數尾盤微升0.05%，報92.57，盤中一度跌至91.94，創1個月新低。

4.美國債息走高，使金價受壓，周五紐約期金收跌7.9美元或0.4%，報每盎司1792.1美元，本周累計收跌2.3%，為7月以來周線首度收黑。此外，周五銀價收跌0.9%，為每盎司23.86美元。鉑金收跌1.9%，為每盎司958.51美元。鈀金跌1.7%，收在每盎司2142.12美元。