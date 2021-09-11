電商集團美而快國際公司(5321)因網紅流量變現商業模式發酵，8月合併營收攀升至2.42億元，再創單月歷史新高，由於下半年進入服飾傳統旺季，且美而快持續整合服飾、直播平台、電子金融等電商資源與旗下品牌資源共享，並尋求更多跨業產品拓展電商市場，美而快表示，審慎樂觀看待下半年營運。

台灣本土防疫警戒調降為二級，戶外活動限制放寬，全台觀光景點人潮回流，間接帶動流行服飾商機回溫，美而快國際8月合併營收為2.42億元，年增23.8%，再創單月歷史新高。

美而快旗下品牌「快時尚」的風格，以上班族、學生或全職主婦等群體為主要消費群，在網紅流量變現商業模式的效益發酵，以及電商流行服飾業績回溫，8月電商事業營收1.91億元，較上月成長12.8%，亦創下單月歷史新高，電商營運表現持續維持高檔；累計前8月合併營收18.09億元，年增34.2%。

美而快表示，近兩年受新冠肺炎的影響，消費者的消費模式已然改變，未來線上購物的消費習慣將成為常態，在電商市場競爭激烈的情勢下，美而快善用網紅的自身魅力及帶貨能力，並透過直播互動獲得第一手的消費者意見反饋，藉由資料蒐集與數據分析達到「精準行銷」，創造更高的投資回報率；在穩固電商女裝市場後，美而快亦積極向外拓展非服飾類的商品，如彩妝、保健食品等生活美學商品。

在行銷方面，美而快除透過「網路直播」的行銷模式，亦透過一頁式廣告的行銷方式，針對單一的服飾單品、生活美學商品、健康食品等商品的販售；一頁式廣告主題明確、訊息集中、瀏覽動線明確，引導消費者一路從活動主題、瞭解商品特色，並且直接到結帳，提升消費者下單量。