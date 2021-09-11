「璨樹」侵襲全台，中央氣象局已發布陸上強烈颱風警報，並指出璨樹颱風中心附近通過時將有12級以上強風，東半部沿海則達6米以上巨浪，全台與各地山區將有強風豪雨壟罩，嚴重威脅台灣陸地和鄰近海域。中信金(2891)旗下子公司台灣人壽以及富邦金(2881)旗下富邦人壽都成立緊急應變小組，並啟動保戶快速理賠暨緊急應變措施。

台灣人壽相關措施包括提供「快速理賠服務及預付醫療保險金」、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」及「緩繳房屋貸款本金及利息一年」；中國信託產險也迅速成立「璨樹災損服務中心」，由專人主動致電關心保戶及提供客戶災損理賠諮詢，更啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務。

台灣人壽保戶申請可就近至各地7-ELEVEN內的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽保戶天地內的「龍e賠一拍就匯理賠」線上服務，皆可全年無休不受時間及空間限制。

富邦人壽啟動的緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供免費保單補發、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、快速理賠服務、受災戶房屋貸款優惠還款計畫諮商、緊急醫療代付等多項緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至民國110年11月30日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度颱風侵襲。

富邦人壽指出，針對應繳月為110年8月～110年12月之續期保費，給予受災保戶延繳6個月之方案，保單借款利息亦得寬延3個月繳息；另若不幸受傷之保戶需辦理醫療險理賠，富邦人壽均以方便保戶為原則，務求以最快的速度對受災保戶做好各項立即的服務，受災保戶可透過線上理賠申請，或由業務同仁以傳真或EASY PAY線上協助保戶申請理賠，其他應備文件等資料可後續另行補齊。