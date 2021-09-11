1名男子日前將轎車開進禁止汽機車進入的台東伯郎大道上，遭員警開單後情緒失控，先是朝母親大吼「一點玩性都沒有，再也不來了，請我來都不來」，接著又對員警說「就是看柿子軟好欺負，就是要設計我們」，不斷破口大罵「受這種鄉下人的氣，X的死老百姓」、「一堆蟲的爛地方」，瘋狂行徑全被路人拍下。

網友將拍下的影片發布至臉書社團「爆廢公社二館」中，影片中，男子將轎車停在伯朗大道路邊，走下車後對母親怒吼「我有沒有跟妳講我不要來台東！我他X開了4、500公里，跟這種鄉民在這邊囉唆，一點玩性都沒有了，我再也不來了，請我來都不來！」男子母親則不斷安撫兒子說「好了啦，停了啦，算了啦」，並向開單的員警求情「他開遠了要休息，伸伸腿嘛」。

男子之後在伯朗大道上來回踱步，怒吼「他（警方）不管你死活，他們就是要設計我們，不用再講了」、「就是看柿子軟好欺負」、「爛地方真的，一堆蟲的爛地方」、「受這種鄉下人的氣，X的死老百姓，請我來都不來了」，巨大聲量引起周圍大批遊客側目；男子還走向員警說「把我證件還來！你員工編號多少？我都不知道，員工編號跟分局，XXX開人家單」，遭員警制止保持距離。

男子之後發現有路人拍下他的行徑，朝路人說「你不是警察你一直拍，你要拍什麼」，而男子的母親也說「不要再講了啦，我們再上Youtube就好了嘛，大家一起來嘛，沒有關係嘛」，男子母親對路人說「你們這樣是不對的，我們有隱私權，我們沒有讓你拍你不能拍，憲法保障的權力，你懂嗎？」

1名男子日前將轎車開進禁止汽機車進入的台東伯郎大道上，遭員警開單後情緒失控，朝母親大吼「一點玩性都沒有，再也不來了，請我來都不來」又嗆「一堆蟲的爛地方」。（翻攝自YouTube）

網友們看到影片後紛紛炸鍋，留言說「就看你要瘋多久」、「罰單一張500萬？」「他媽媽真辛苦 一直在安撫他的情緒」、「看完心情都變好了」、「有當Rocker的潛能」。