Vietnam's jungle man dies of cancer eight years on https://t.co/RheatDjawx — VnExpress (@vietnamenglish) September 6 2021

越南男子何文朗（Ho Van Lang）為了躲避越戰，從小就被父親帶到叢林隱居，一住就是41年，不食人間煙火的他，不知女人為何物，直到2013年時才被帶回村落生活，不過近日卻傳出他6日因為肝癌病逝，享年52歲。

綜合越媒報導，何文朗的父親何文坦（Ho Van Thanh）曾經歷過越戰，當時親眼目睹母親和2名兒子在家中被炸彈炸死，連忙帶著妻子和年僅2歲的何文朗、么兒何文提（Ho Van Tri）躲避戰火。後來何文坦因為情緒不穩定，打暈妻子後抱走何文朗，父子兩人就此隱居叢林長達41年。

雖然何文提在20年前曾經來到叢林找過父親和兄長，但他們始終不願離開叢林，也無法適應外面生活，何文提只好每年定期帶著生活物資前往探望。

直到2013年，當時高齡82歲的何文坦身體出狀況，何文提請求政府介入，才總算將父子兩人從叢林中接了出來，不過當時何文坦只會說方言，43歲的何文朗卻只能說幾個單字，幾乎沒有表達能力，甚至不知道世界上還有女人的存在。

回到人類社會後，父子兩人落腳於當地的村莊，慢慢適應現代文明，所幸何文朗適應能力強，與村民相處融洽，但2017年何文坦去世後，何文朗因為思念父親和叢林生活，決定在叢林旁搭建小屋獨居，何文提則定期前往探望。

不過就在去年11月，何文朗因胸腔、腹部疼痛，前往就醫卻診斷出罹患肝癌末期，他期許自己能夠多活久一點，想看著弟弟的孩子們長大，無奈卻在6日傳出噩耗，何文朗最終不敵病魔逝世，結束傳奇的「泰山」一生。