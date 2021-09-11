自家透天厝整修 屋主意外摔下2米深電梯井身亡 09:542021/09/11 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區正康一街1間透天民宅日前正在整修，48歲謝姓男子因不明原因掉入電梯井內死亡。（翻攝照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區正康一街1間透天民宅日前正在整修，11日早上家人起床時，遍尋不到48歲謝男，才發現謝男倒在電梯井內，連忙撥打119到場，但消防到場時，發現男子已經明顯死亡，詳細死因仍需檢警調查。 據了解，因透天民宅正在整修，11日早上謝男母親起床，找不到謝男蹤影，才在2公尺深電梯井內發現謝男，消防人員到場後，發現謝男已經呈現屍僵明顯死亡。警方到場處理，謝母則稱，完全不知道謝男如何掉下去，詳細死亡原因仍需調查。 基地台滾蛋 金門何厝村民扶老攜幼抗議 男嬰猝死驗出安毒 雄檢闖毒窟救8遲緩童 #透天厝整修 #透天厝 #跌入 #電梯井 #整修 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗縣竹南鎮假日之森 木棧道封閉整修邊坡 15:032021/09/01 寶島 中橫重大意外 吊車翻覆壓扁2車摔300米深谷 2人無生命跡象 13:292021/09/10 社會 子女北漂築巢！獨居老人宅十年翻倍增 飆上47.7萬戶 11:492021/09/07 房市新訊 六輕要道 雲林156線整修完工 04:102021/09/02 地方新聞 土城朝山步道整修 12月中旬完工 04:102021/09/06 地方新聞 恐怖情人埋伏前女友家 砍斷她母親頸大動脈慘死下午宣判 12:562021/09/03 社會 避免群聚 萬安44號演習15日登場人車不管制 15:352021/09/08 社會 新北幼兒園男童確診 彰化爺奶4人遭匡列隔離 16:402021/09/07 生活 床底下找東西驚見「腐爛男屍」 租客崩潰：住2個禮拜了 14:392021/09/10 搜奇 白冰冰6億300坪豪宅內部曝光 歐式氣派裝潢根本皇宮 12:372021/09/06 娛樂 三重工安意外！移工拆除電梯 遭巨大鐵條重擊頭部慘死 17:182021/09/05 社會 社會熱門新聞 哥哥娶妻全家樂翻 妹憂「這一點」露餡：怎面對未來嫂嫂 - 社會 開車進「伯朗大道」遭開單 暴走駕駛狂嗆「一堆蟲的爛地方」 - 社會 板橋富山街民宅火警 2消防員送醫急救 - 社會 工友贈微波爐竟被離職 法官論壇聲援：別傷害微不足道的小人物 - 社會 中橫吊車突向後滑壓扁轎車墜谷 無辜母女跳車遭輾斃斷魂 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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