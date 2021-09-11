桃園市桃園區正康一街1間透天民宅日前正在整修，11日早上家人起床時，遍尋不到48歲謝男，才發現謝男倒在電梯井內，連忙撥打119到場，但消防到場時，發現男子已經明顯死亡，詳細死因仍需檢警調查。

據了解，因透天民宅正在整修，11日早上謝男母親起床，找不到謝男蹤影，才在2公尺深電梯井內發現謝男，消防人員到場後，發現謝男已經呈現屍僵明顯死亡。警方到場處理，謝母則稱，完全不知道謝男如何掉下去，詳細死亡原因仍需調查。