保全雙雄近年來多元化布局，營運穩定成長，8月營收繳出佳績，新保(9925)連3個月增加，達6.17億元，創下5個月新高；中保科(9917)則是連增2個月，為11.3億元，創3個月來的新高。

新保指出，公司服務的中小企業及相關餐飲業/門市商店都直接或間接受到疫情影響營運，推動與客戶共同抗疫度過難關的相關方案，以確保客戶的存續服務，而疫情期間企業多異地辦公或居家辦公，對於電腦/網路的資安需求甚大，也提供客戶資安閘門可有效地防止駭客惡意程式的攻擊，降低營運風險，相關商品都對營業有所貢獻。前8月合併營收49.42億元，較去年同期成長3.27%。

新保近年亦積極布局居家照顧，衛服部推動長照2.0補助方案，使新保Care U累計戶數較去年同期成長58%。從2010年開始，連續11年，新保每年8月內部發起的「愛心米大募集」活動，10餘年來幫助了6,218位獨老長輩。世界各國紛紛宣布2050溫室氣體淨零碳排目標，新保與台灣永續能源研究基金會(TAISE)及國內外二十幾家企業成立「台灣淨零行動聯盟」，將以內湖總部及相關營運據點的淨零碳排為努力目標，展現對氣候變遷危機議題的重視。

中保科近年營運多元化，前8月合併營收為92.4億元，較去年度同期成長2.85%。中保科技智慧城市本部執行長周興國指出，太陽能廠幅員廣大，管理不便，且近期銅價高漲，電纜偷竊案件頻傳，讓許多客戶紛紛詢問大型案場周界安全解決方案，公司是市場唯一具備一條龍整合能力，可以協助規劃從影像圍籬系統、高倍速球機攝影機、NVR(網路監控系統)、車牌辨識系統等，成案金額百萬至千萬元不等。

無懼疫情，中保科技集團旗下餐飲品牌再添生力軍！看好台人喜歡火鍋，每年吃掉約300億元的商機。中保科技集團旗下中保無限家餐飲收購曾登上紐約時報的精品火鍋「肉大人．肉舖火鍋」，欲透過對方經營火鍋湯品的經驗，搶進台灣火鍋市場，以帶進更多營收。