美國911恐攻迄今已20周年，日本自衛隊在國際間所扮演的角色卻日益吃重，這也讓學者專家質疑，日本現在的自衛隊跟當初規劃成立的特性還是一樣嗎，因為當初自衛隊會成立，主要是維持日本自我防禦功能，而不是像現在一樣擔負各項海外任務。

11日，日媒NHK報導，以為了全球和平與穩定做出貢獻為由，日本政府將持續派遣自衛隊在全球出任務。日本政府認為，包括恐怖主義等國際重大問題在世界上有增無減，所以當自衛隊打擊海盜與協助救災時，都受到全球矚目。

2001年9月11日，美國紐約世貿中心恐攻事件發生後，日本就立即派遣海上自衛隊軍艦航行印度洋，協助美軍艦艇執行油料補給與其它後勤任務。

而2015年日本開始執行的新安保法，也讓1954年就成立的自衛隊可在緊急情況下時，即刻赴外馳援與保護日本公民安全。

因阿富汗塔利班主政後，當地政局混亂待整，日本政府卻未能及時做出應變，故日本目前執政的自民黨，也處心積慮地想要自衛隊在不被綁手綁腳下，第一時間就能出任各項任務。

這次各國政府從阿富汗撤僑時，日本自衛隊也有參一腳。在大陣仗出動3架軍機，多次往返阿富汗與巴基斯坦後，勞師動眾下結果僅載回1名日本婦女與14名阿富汗人，還有剩下約500位左右日本人在阿富汗。

被日本社會罵到翻狀況下，日相菅義偉竟還稱讚自衛隊做得好。因此，才又出現對自衛隊檢討聲浪。

NHK指出，這次各方討論的範圍應該是著重於，日後萬一又有安全性沒有保障的任務時，自衛隊該如何因應。還有最重要的是，當自衛隊赴任時，如何不模糊政治焦點。