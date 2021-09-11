湖人11日確定把馬克蓋索送去灰熊，除了節省將近1000萬美元的薪資與豪華稅開支，更空出1個球員名額，根據《The Athletic》記者史科托接著爆料，湖人目前看上上季效力魔術的31歲前鋒恩尼斯，問題是恩尼斯真的可以替湖人帶來幫助嗎？

恩尼斯在2013年以第50順位被老鷹選上，隨後先去澳洲籃球聯賽幫助伯斯山貓奪冠，然後才回NBA加盟熱火，展開他的NBA生涯，他除了待過熱火打球，也加盟過灰熊、鵜鶘、活塞、火箭、七六人、魔術等球隊，感覺就像標準「浪人」。

上季效力早早進入重建的魔術，恩尼斯打了41場例行賽，其中37場先發，場均8.4分、4.0籃板及1.5助攻，值得一提的是他的三分命中率高達4成33，罰球命中率也有8成05，相較於外線防守能力，他反而在外線進攻能力更加出色。

假如湖人真的找來恩尼斯補強，將讓他們又增加一名超過30歲的老將，體能與傷痛問題持續影響著這支全新紫金大軍在新球季的前景，不過湖人總管佩林卡恐怕早就豁出去了，就是打算用這支老將軍團努力在下個球季搶回總冠軍寶座。