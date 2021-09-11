強颱「璨樹」逐漸進逼，中央氣象局發布陸上颱風警報，台東縣政府災害應變中心二級開設，並管制山海區域禁止進入，但是太麻里鄉公所今天早上仍執意在曙光園區舉行淨灘活動，縣府表示若違反規定，將依法開罰。

強颱「璨樹」逐漸接近台灣東部，中央氣象局昨天下午發布陸警，台東縣政府災害應變中心二級開設，並管制山海區域禁止進入，不過，今天早上8點太麻里鄉公所辦理曙光園區淨灘活動，約30人手持夾子及垃圾袋在海灘上撿拾垃圾。

由於海岸線已畫設管制區域，且風浪逐漸增強，海巡人員擔心活動發生意外，全程一旁戒護，同時隨時注意風浪狀況，有淨灘人員靠近浪區，海巡立即提醒離開。

海巡人員私下透露， 他們也不知道早上會有淨灘活動，經溝通但仍執意舉行。

縣府表示，未收到太麻里鄉公所的公文，依據緊急依災害防救法非持有通行證或應緊急避難需要者，颱風來襲期間，禁止進入管制區內從事戲水、觀潮、垂釣、登山、健行、溯溪、出海捕魚等活動，違者可處罰5萬元以上、25萬元以下罰鍰，但淨灘活動是否包括在內，將進一步了解。