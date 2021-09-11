藝人楊繡惠日前上節目分享自己的愛情經歷，曾為愛情受傷的她，現在的想法只見錢不用見人，對愛情已經看破，並透露為了愛在豆腐店工作2年、下海當酒店及按摩小姐，但最後換來的卻是男友劈腿。

楊繡惠在20多歲年輕時，交了一位在菜市場賣豆腐的男生，每天早上4點去男友家磨豆漿成型後再去市場跟著賣，就這樣心甘情願付出2年多的時間，有幾次發現男友背著她講電話，有次忍不住把電話搶過來，爆氣問對方才赫然發現，男友竟偷偷背著她，跟另一個女生交往1年多，當場氣到直接分手。

楊繡惠為愛磨豆漿去市場賣豆腐2年多，怎料男友劈腿一年多。（圖/單身行不行）

後來楊繡惠也跟過開酒店的男生交往，還曾親自幫男友店裡充人氣，去幫忙陪酒、招待客人；後來男友的酒店經營不善倒閉，改開一間按摩店，根本不會按摩的楊繡惠，再度被男友推著下場幫忙。

楊繡惠為愛當按摩小姐遇客人起生理反應。（圖/單身行不行）

楊繡惠回憶當時表示，當時根本不會按摩的她，還很聽從男友指示，「你就看隔壁小姐怎麼按」，跟著按就對了。她照著隔壁小姐的手法按摩，結果按到一半，男客起了生理反應，她還傻傻問對方：「先生，你口袋是不是有打火機？可不可以把打火機拿出來？」令客人尷尬直迴避。

楊繡惠為愛當按摩小姐遇「客人硬了」問：口袋有打火機

只不過，楊繡惠為愛這麼力挺男友，最後仍遭男方劈腿，男友在她去幫爸爸巡迴作秀的期間，偷偷跟店裡的按摩小姐交往，她只好又再度從愛情退出，現在的楊繡惠對於愛情已不想被困擾，若有人來追她，反而是要他冷靜並罵男方髒話，讓她現在鍾情於演藝事業。