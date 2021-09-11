被喻為「本世紀只有5例」的強烈颱風璨樹，今、明兩天將侵襲台灣。各國路徑預報先後修正，連美軍都跟進台灣、日本，唯獨韓國「獨排眾議」，認為璨樹將從花東一帶登陸，貫穿台灣本島後從北部出海，引發網友熱烈討論。

今年第14號颱風璨樹發展迅速，短短不到48小時，從一個低氣壓長成強颱。根據美國學者研究，本世紀以來只有5個熱帶暴風發生過這樣的情況，相當罕見。

璨樹受太平洋高壓導引，一路往西走，原先各國預估它將穿越巴士海峽進入南海，沒想到高壓突然東退，颱風幾乎呈90度大轉彎，改沿台灣東部外海北上；台灣氣象局、日本氣象廳先後修正路徑，評估登陸機率低。

美軍一開始認為璨樹將與中央山脈「直球對決」，登陸後翻越山脈，進入台灣海峽北部；今已跟進台、日預報，同樣循東部外海北上，往琉球群島接近。

唯獨韓國氣象局堅持，璨樹將斜線穿越台灣，花東登陸、北部出海。網友討論熱烈，看韓國什麼時候「校正回歸」，「韓國距離颱風遠，預報失準很正常」、「萬一被打臉會很腫」、「模式模擬就是這樣，什麼機率都有」。