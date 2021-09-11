新北幼兒園爆發Delta群聚感染，民眾黨立委蔡壁如今表示，孩子們的病痛，令我心疼。但更令她心疼的，還有其他確診者康復後的境遇，他們不但在身體上留下後遺症，甚至備受歧視，呼籲民眾不應對確診者充滿歧視與偏見。

蔡壁如指出，近日媒體報導，6月時屏東枋山爆發的delta變種病毒群聚感染事件。17個人染疫，其中1人死亡，確診者目前雖然已經康復回到家中，但是多少都留下了後遺症，其中指標人物「白牌車司機」，到現在還是會喘，無法完全康復，生活陷入困境。

「他剛出來，全身都是毒」，蔡壁如說，對確者診來說，除了要拖著一身的病痛外，最讓人難以忍受的是，還要面對外人異樣的眼光，以屏東白牌車司機為例，不但沒有人敢搭他的車，甚至面臨歧視與言語霸凌。

根據國際醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）上月底發布的一項針對新冠患者後遺症（又稱「長期新冠」）的研究結果顯示：有近半數患者出院後1年仍無法痊癒。甚至不少人還出現有睡眠障礙、脫髮、味覺和嗅覺失調、頭痛、關節疼痛、焦慮或抑鬱等後遺症。

蔡壁如表示，她懂大家對於Delta病毒的恐懼，但沒有人願意染疫，病毒面前人人平等，台灣新冠病毒疫情的確診人數已超過1萬6千人，這些人的康復之路，會不會也萬般艱辛？是不是也備受歧視？染疫的孩子們，難道也要一輩子受到歧視？呼籲民眾放下對確診者歧視與偏見，攜手度過難關不被疫情擊倒。