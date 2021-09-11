來到澎湖不僅要跑遍各大旅遊景點，新鮮的海味與美食也是不可或缺！來到澎湖不只要留下美好的回憶，更要把最新鮮的伴手禮帶著走！本篇推薦澎湖的道地特色名產，不僅有美味的冰心糕與黑糖糕，更有料多味美的鹹食，把鮮美的味道封存在內，讓你送禮自用兩相宜。

炒小卷｜呂媽媽、胡媽媽的灶腳 (圖/IG penghu_yasinzhan)

來到澎湖絕對不能錯過的便是新鮮的海味！每一個小卷醬的背後都是店家親自挑選的海味以及手工費時的秘製醬料，鮮美完全鎖在涮嘴的小卷裡，香辣爽口又能吃到鮮甜！現在在台灣本島也能用冷凍宅配的方式吃到。

【呂媽媽】

電話：0988-148456

【胡媽媽的灶腳】

營業時間： 09:00-22:00

地址：澎湖縣馬公市仁愛路46號

電話： 06 926 2189

冰心糕｜御品家(圖/IG yupinjia)

炎炎夏日好適合來一口冰心糕！御品家運用獨家工法，將每一種道地口味融入冰心糕裡，避免過膩的口感，讓整體可以完美呈現最佳的風味，現在有五種口味可供選擇：紅豆派對、花生幸福、仙人掌上雨初晴、芋頭甜心惡魔以及抹茶紅豆少女心。

營業時間： 08:00-18:00

地址：澎湖縣馬公市鎖港里1603號

電話：06-9953166

干貝醬｜喬爾叔叔(圖/IG yucoco93)

澎湖伴手禮在地人激推的喬爾叔叔純手工干貝醬，讓人輕鬆料理出美味餐點，超級省時方便，更是食物絕佳的調味聖品，尤其是拌麵、拌飯或加在泡麵中都無無違合感，更增添各種餐點的美味度，而且包裝別緻，送禮自用都適合！

地址：澎湖縣馬公市西文里西文澳38之19號

電話：0985-171931

花生酥｜御品家 (圖/IG yupinjia)

香醇又濃郁的花生是伴手禮的絕佳選擇！御品家秉持一貫的嚴謹與理想，將精選的澎湖在地花生製作成口味香醇濃郁的花生酥，不添加任何一滴花生醬，使用的純花生讓每口都散發香氣濃郁，比例恰到好處呈現微微夢幻金黃色，越嚼越香！

營業時間： 08:00-18:00

地址：澎湖縣馬公市鎖港里1603號

電話：06-9953166

手工麵線｜鄭師傅 (圖/IG peterpan_claire_travel)

鄭師傅手工麵線除了料好實在、以嚴謹的古法製作麵線，現在更能夠給遊客體驗一日現場手作體驗，匠人工法與一般麵線口感完全不同，吃得到麵線中的香味與嚼勁，因為輕又方便，是伴手禮的絕佳人選！回家拌上各種醬料都非常好吃。

營業時間： 06:00-19:00

地址：澎湖縣馬公市199號

電話： 0933-372572

鹹餅｜御品家(圖/IG yupinjia)

傳統的鹹餅是澎湖在地的特色名產，具有相當的歷史性由清領時期傳入澎湖，主要以麵粉、蔥、豬油、胡椒等材料製作而成，口感鹹香有咬勁，現在的改良版更推出了加入鹹蛋黃口味的鹹餅，讓傳統滋味迸出新感受。

營業時間： 08:00-18:00

地址：澎湖縣馬公市鎖港里1603號

電話：06-9953166

魚皮餅乾｜澎湖伴手禮店(圖/IG pingtungfood)

正港的澎湖風味魚皮在這裡，鹹蛋黃口味180元，網路售價則是150元，是店家嚴選新鮮的鱈魚皮，整片恆溫油炸製作，讓魚皮保留最新鮮爽脆的口感，再沾上滿滿的純正鹹蛋黃調味粉，吃起來酥脆爽口不油不膩讓人吃了欲罷不能！

營業時間： 08:00-18:00

地址：澎湖縣馬公市中華路302號

電話：06-9951388

黑糖糕｜黑妞黑糖糕(圖/IG lu._.yummy)

Ｑ彈好吃的黑糖糕，為何是澎湖的特產呢？是因為源自於日治時期引入澎湖，以黑糖、水、低筋麵粉等原料手工製作，一口咬下去口感扎實卻帶有蓬鬆度，接著黑糖香氣撲鼻而來，糕體濕潤不乾，讓人愛不釋手呢！

營業時間： 09:00-21:00

地址：澎湖縣馬公市中央街21號

電話：06-9274878