身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

在網路上擁有近 22 萬人追蹤的 JKF 女郎「大萌妹子」，每每現身總會以不同的造型帶來驚喜，而胸前的「I 級美乳」更讓她隨時都能成為話題焦點。日前，她在社群貼出一組「短版襯衫」辣照，大曬巨大車頭燈，立刻引來網友按讚朝聖。

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

只見大萌妹子發文寫下一句：「被迫無罩駕駛🤪」，照片中可見一頭橘髮的她，穿著短版襯衫對鏡頭放電，而最大亮點就在於那完全暴露在外的「南半球」啦！

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

不僅如此，接下來她還 PO 出更邪惡的視角，直接以「由下往上」的拍攝角度，特寫了南半球風光，一張張火辣畫面也讓網友忍不住直呼：「開單了嗶嗶嗶」、「快抱緊」、「這真的無罩」、「是不是又更大了」…

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

此外，她先前為全台最大情趣用品百貨 JR 24H 宣傳時，也拍了一系列爆乳福利，這一次，她更是豪爽的曬出「東西南北半球」各種角度，讓粉絲看得狂刷一排表情符號以示心中的激動。

身高 166 公分的大萌妹子，在自介是這麼形容自己的：「專業吃貨，喜歡狗，喜歡賺錢，一個靠台股過生活的妹子」，也許不笑時流露著一股高冷感，讓人不敢輕易接近，但其實有著相當豪爽又善良的個性，就連之前剪短髮也都是為了「捐髮」呢！

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)

防疫期間，她也都會在家健身運動，做伏地挺身、登梯、Tabata 和重訓的過程，她全都大方地拍成影片分享給網友，順便也曬曬傲人身材，因而吸引許多老司機朝聖。

身材太好！「大萌妹子」曬辣照曝「被迫無罩駕駛」！(圖片/JKF提供)