本島第一個！台東宣布 今天下午停班停課 10:192021/09/11 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （中央氣象局提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣政府通報：因應強烈颱風璨樹來襲，台東縣今日下午停止上班、停止上課。 璨樹颱風來襲 桃園宣布明天正常上班上課 疫調驚爆 北市2教師 與裝潢工足跡重疊 #台東縣 #停止 #停班停課 #台東縣政府 #通報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王毅訪越加碼送300萬劑疫苗 與美較勁意味濃 03:432021/09/11 國際 塔利班驅逐疆獨 大陸表示願助重建 04:102021/09/11 產業財經 Delta病毒入侵 新北3校、11間補習班、安親班預防性停課 10:292021/09/10 生活 12級風吹陸地！強颱璨樹來襲 全台11日停班停課一覽 17:322021/09/10 生活 未達停班停課標準 台南明天上班上課 21:082021/09/10 生活 阿富汗新政府911就職典禮 塔利班聲稱已取消 22:382021/09/10 國際 嘉市授權補習班 可預防性停課 04:102021/09/11 地方新聞 家長恐慌 雙北逾萬學生請防疫假 04:102021/09/11 焦點要聞 體驗慢活農村樂 花東米其鄰登場 04:102021/09/11 地方新聞 強颱璨樹來襲 綠島、蘭嶼今天停班停課 04:102021/09/11 焦點要聞 塔利班政府傳9月11日就職 發言人稱無此消息 04:102021/09/10 產業財經 生活熱門新聞 5年來最強！璨樹路徑不太妙 氣象局：暴風圈這天將壟罩全台 - 生活 璨樹暴風圈將接觸 陸警擴大！半個台灣警戒 - 生活 璨樹路徑90度大轉彎 只有這國家還在報「貫穿台灣」 - 生活 護國神山發威！降雨預報出爐 台灣被「完美對半分割」 - 生活 北市松山某國中生確診 全校678人PCR結果出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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