歐股周五下跌，本周跌逾1%。在歐洲央行(ECB)提示微幅放緩大規模債券購買之後，投資人開始權衡貨幣政策收緊的風險。

周五泛歐Stoxx 600指數收跌1.23點或0.26%，為466.34點。市場對全球經濟復甦放緩持續抱持擔憂，本周的5個交易日中有4天下跌。

本周跌幅最大的板塊為防禦性類股例如醫療和房地產等，因為投資人已經開始準備迎接經濟成長可能的回升。

中國國家主席習近平與美國總統拜登(Biden)的通話，讓亞洲受重創的股市，特別是受到北京監管單位加重審核壓力的科技公司，獲得一些喘息機會。

歐洲的科技股周五上漲0.7%。在匯豐建議買進LVMH集團下，奢侈品股上漲0.8%。

容易受中國影響的礦業股上漲1.1%。

歐洲央行此前強調，儘管歐元區預計將出現高成長和通膨，但是ECB不會關掉資金水龍頭。裕信銀行分析師表示，會議的結論可能會在短期內啟動支撐作用。ECB行長拉加德(Lagarde)謹慎地強調，此一決定只是重新調整，「真正的」縮減量化寬縮可能在明年實施，但前提是經濟夠好。

資料顯示，隨著Delta病毒擴散，英國7月經濟成長意外地放緩。

德國透析設備商Fresenius醫療大跌4.8%。摩根大通(J.P.Morgan)將該股的評級下調至減持。

法國儲能集團Rubis跌8.0%。該公司表示，其加勒比地區業務存在困難。

BioNTech上漲2.5%。該德國生技公司兩名高層告知媒體《明鏡》，公司將在全球要求批准其新冠疫苗在5歲兒童使用。