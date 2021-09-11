熱門遊戲《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games和其他應用程式公司與科技巨頭蘋果的戰役贏得部分勝利，周五美國聯邦法官裁定蘋果應用程式商店App Store的部分規定違法，並要求該公司允許開發商將用戶導向其他支付系統。

但該法官並未要求蘋果允許應用程式公司使用他們自己的程式內支付（in-app payment）系統，而這是Epic在本案中最主要的訴求之一。此外，法院亦允許蘋果自家的程式內支付系統可以繼續收取15%至30%的佣金。

周五蘋果股價大跌3.3%，給那斯達克指數和標普500指數帶來的打擊最大。不過，許多華爾街分析師仍然維持對蘋果有利的長期展望不變。

Epic表示將對該判決提起上訴，其執行長Tim Sweeney在推文上表示，這項裁決「對開發商或消費者來說都不算勝利」。

不滿這項判決結果，蘋果的批評者和競爭對手表示，他們可能轉而尋求立法來推進變革，而非寄望法院採取行動。

美國地方法院法官羅傑斯（Yvonne Gonzalez Rogers）在其判決書上表示，將要求蘋果對其規定進行「適度」（measured）調整。

分析師對此表示，其影響很大程度上可能取決於蘋果選擇如何落實該判決。

該法院的裁決極大地擴展蘋果上周對影片串流媒體公司作出的讓步。上周蘋果同意這些平台將用戶導向外部的付款方式，而新判決則將豁免範圍擴大到所有應用程式開發商，包括遊戲發行公司，他們是蘋果App Store最大的現金來源，而App Store則是蘋果規模達538億美元服務事業的基礎所在。

法官裁定蘋果不能再禁止開發商在其應用程式中提供外部支付的按鈕或連結，此外，蘋果也不能禁止開發商透過用戶註冊時留下的聯繫資訊進行交流。

此前，加州北區地方法院法官羅傑斯（Gonzalez Rogers）5月時亦對本案做出裁決，但其裁定也同樣未能滿足Epic提出的一些主張，例如下令蘋果iPhone手機向第三方應用程式商店開放。

蘋果周五發布聲明表示，正如法院所認同，「成功並不違法」。蘋果在每個領域的業務都面臨著激烈競爭，我們相信客戶和開發者選擇我們，是因為我們擁有世界上最好的產品和服務。

儘管法院做出不算全然不利的判決，但蘋果App Store面臨的挑戰遠未結束。反對者已經放話，如果法院無法給他們公道，他們可能轉向州議會和國會。

事實上，美國和歐洲的立法者正在考慮推動法案，以強制要求蘋果開放第三方程式內支付系統。韓國國會即已經通過這樣的法律。美國國會議員則表示，這項裁決顯示僅靠法院無法解決他們的擔憂。

此外，雖然法官羅傑斯並未裁定蘋果是壟斷者，但她發現本案顯示蘋果違反加州的競爭法，還涉及一些「違反反托拉斯法的初期行為」，而這需要推動全國性的補救措施才能解決。

邁阿密大學法學教授John Newman表示，這項裁決為美國監管機構在法庭上挑戰蘋果開闢了道路。路透社此前曾報導，美國司法部正在調查蘋果公司。

Alphabet周五股價下挫1.86%，收在2,817.52美元。該公司旗下谷歌的Android平台也設有應用程式商店，亦遭到Epic以壟斷為由提起訴訟。