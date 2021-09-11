臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

台北市75歲以上長者，已上網至1922公費疫苗預約平台登記意願者，10日起開始預約施打第二劑AZ疫苗，至12日中午12時截止。消息一出，有網友在相關訊息留言：「苦等第二劑莫德納，時程將過，如何是好？」，沒想到此留言獲得大批網友迴響，紛紛為7月初施打莫德納疫苗的長者抱屈，除砲轟蔡政府的疫苗政策，更有人表示自己每次想到這件事都鼻酸。

國民黨台北市議員張斯綱9日在臉書發文提醒，台北市75歲以上長者，如果已上網至1922公費疫苗預約平台登記意願者，10日起開始預約施打第二劑AZ疫苗，至12日中午12時截止。至於未登記意願或沒有預約的長者們也不用擔心，台北市政府屆時將會彙整名單，透過鄰里長、里幹事發送通知單至家中，依照上面指定的時間地點前往接種疫苗即可。

此文發出後吸引不少網友留言，有人直言：「苦等第二劑莫德納，時程將過，如何是好？」此留言引發不少迴響，其他網友紛紛回應：「七月初施打莫德納的長者，遙遙無期」、「去問蔡政府啊！」「我真的擔心到每次想到都鼻酸，很想哭」、「這政府根本不懂單親媽媽養家的壓力」、「我就問一句，打莫德納第一劑的人怎麼辦？」

不僅如此，其他網友也表示：「應該爭取給長輩們混打BNT！」「開放有什麼用預約不到全部都額滿」、「媽祖保佑系統不要又塞車」、「唐鳳系統又要發威了」、「不是已超前部署第三、四劑了嗎？」「我們買的疫苗為什麼都不來都要靠人家捐的？」