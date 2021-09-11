昨天在韓國職棒發生了激烈衝突，前小熊世界冠軍成員、現韓職三星獅蒙哥馬利(Mike Montgomery)因不滿裁判判決與其發生摩擦，下場後他爆氣衝向裁判試圖做出攻擊，只見四五位隊友非常緊張將他擋住，雖然因此無法接近裁判，但他仍使出「遠距離」攻擊，拿止滑用的松香袋朝主審身上砸。

Former #Cubs LHP Mike Montgomery made a run at home-plate umpire and threw a rosin bag and connected. He was warned about ‘12 second pitch rule’ and maybe that’s why he got upset? Highly unlikely that he’s going throw another pitch in #KBO after this. #SamsungLions pic.twitter.com/OXE8ITlFEm — Daniel Kim 대니얼 김 (@DanielKimW) September 10 2021

三星獅昨天對上KT巫師，蒙哥馬利疑似不滿主審對他的投球犯規警告，在退場時整個暴怒衝向主審試圖理論，誇張的肢體動作看似就要以拳頭伺候主審，好在隊友即時將他擋住，否則情況可能會更加慘烈，而朝主審扔完松香袋後他仍無法消氣，回到休息區憤怒將球衣脫掉朝球場內砸。

事後《ESPN》韓籍記者丹尼爾金(Daniel Kim)表示不能理解蒙哥馬利如此憤怒的原因，而他釀成此行為有非常大的機率無法留在韓職投球，沒想到昔日小熊隊冠軍成員竟落到這步田地，令人唏噓。蒙哥馬利在2016年隨隊拿下MLB世界大賽冠軍，解除108年的山羊魔咒。

他今年其實才32歲，是名左投手，2015年以水手球員身份站上大聯盟舞台，接著在2016到2019年效力小熊，在2016年他是小熊拿下世界大賽冠軍的關鍵人物之一，因為他擔任奪冠比賽當天的救援投手，並幫助球隊拿下最後一個出局數，成功奪下世界大賽冠軍，而在2019年他被交易到皇家。

他大聯盟生涯累積23勝34敗和412次三振，自責分率是3.86，2020年後轉往韓國職棒發展，本季他為三星獅出賽7場，主投32.2局，自責分率高達5.23，僅拿下1勝2敗的戰績，而在韓職僅停留短短幾場比賽就鬧出事情，也讓蒙哥馬利棒球生涯出現危機，這樣的行為恐讓他被聯盟驅逐，接下來他要去哪裡打球成了未知數！