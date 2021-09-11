34歲女星麥迪娜和古力娜扎、佟麗婭、迪麗熱巴4人還被封為「新疆4美」，擁有精緻五官的麥迪娜2011年曾演出《新還珠格格》中「香妃」一角走紅，2年前她與男星姜潮結婚並生下第一胎兒子，昨(10日)夫妻倆宣告第二胎小公主平安出生，還跟麥迪娜同一天生日，一家四口幸福滿滿。

麥迪娜過去演出李晟、海陸版本的《新還珠格格》，也曾演出《花非花霧非霧》、《孤芳不自賞》，2019年她和拍攝《幻城》相識相戀的姜潮結婚，同年5月20日生下兒子。夫妻倆去年上節目《婆婆和媽媽》，麥迪娜自曝當時還沒過門，未來婆婆就先送上億萬豪宅到她名下。

麥迪娜和姜潮昨迎來小公主，一家四口幸福滿滿。（圖／翻攝自姜潮微博）

姜潮當時點頭說：「其實媽媽是很疼妳的，在我們還沒結婚、還沒領證、還在談戀愛的時候，媽媽就買房登記在妳名下，她對妳是很信任的」，麥迪娜更在節目裡追問婆婆若生第二胎可不可以跟她姓？姜潮媽媽當時四兩撥千金說都還沒生何必問這個，姜潮也起鬨說若要讓太太生第二胎，就必須答應麥迪娜這個條件，讓姜潮媽媽在鏡頭前尷尬不知如何回應。

姜潮先前上節目透露還沒結婚，媽媽就買房送麥迪娜。（圖／翻攝自圈內毒舌微博）

今年5月20日麥迪娜和姜潮宣布成功懷了第二胎，9月10日也就是麥迪娜生日這天，女兒平安誕生，姜潮寫下：「真的是太有意義、太神奇了，小公主真的太會選日子了，願你們都見健康康、平平安安」，麥迪娜也回：「以後有寶貝跟我一起分享生日蛋糕啦！」兩人集滿「好」字，粉絲也獻上恭喜說：「兒女雙全，恭喜啦」。