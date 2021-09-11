第八輪公費疫苗昨起開放預約，一度又造成1922平台大當機，據疫情指揮中心統計，截自昨日17時，已有逾61萬人完成預約。ICU重症醫師陳志金表示，平台大當機後，網路又有不少人謾罵，那些老是嫌疫苗差的人，「當你發現好像疫情快要燒過來了，才發現自己原來錯過那麼多次」。

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金昨（10）日於《Icu醫師陳志金》指出，聽說大家搶著預約打AZ，網路上也有不少抱怨聲浪，「都沒有疫苗可以打」、「政府太爛了，都不多買一些疫苗」，但也有部分人回應「不是沒有疫苗可以打，是沒有你想打的疫苗」、「不是沒有疫苗可以打，是沒讓你突然想打，就要人家馬上給你打」。

陳志金直言，網友的回應非常好，都已經經過這麼多輪預約了，每次都要三催四請，「現在都已經開放到幾歲了？疫苗種類也比較多了」，AZ不要、莫德納不好、高端不相信，輝瑞/BNT問為什麼輪不到我？

陳志金說，每次都說「這個不要」、「這個不好」後，現在才在吵「我為什麼沒得打？」當你發現那些叫你不要打的名嘴、政客都已經悄悄打完了；當你發現好像疫情快要燒過來了，才發現自己原來錯過那麼多次，大家都是成年人，要學會為自己的決定負責。最後他提醒，在等待下次可以施打機會同時，不要忘記戴好口罩、少出門及少噴口水。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。