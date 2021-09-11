加拿大尼亞加拉瀑布城一間主題樂園圈養的虎鯨，40年前在冰島被捕後，就一直生活於水族館裡，自從2011年同伴被轉移至他處後，虎鯨就過著孤單的生活，因此又被稱做「世界上最孤獨的虎鯨」，近日牠疑似因心理崩潰，竟出現用頭撞牆的尋短行為。

Another angle. This is dangerous and self harming behaviour. Kiska is in distress. pic.twitter.com/3MSMt9T9UI — Phil Demers (@walruswhisperer) September 8 2021

綜合外媒報導，雌性虎鯨Kiska於1979年10月在冰島被捕，當時牠大約3歲左右，被運至冰島的Hafnarfjordur海洋館生活，之後被多次輾轉至其他水族館，最終抵達位於尼加拉瀑布城的主題樂園「Marineland」，過了40多年的圈養生活。

Kiska過去曾陸續產下5隻幼鯨，但都不幸夭折，且從2011年開始，牠的同伴被移至其他地方後，Kiska就過上與同類隔絕的生活，這對於高度社會化的虎鯨來說非常煎熬，而近日「Marineland」的前保育員Phil Demers就貼出，Kiska似乎想尋短的影片。

只見Kiska當時不斷用頭撞擊水箱壁，過程持續超過20秒，過於孤單的生活，導致牠似乎已出現自殘傾向，不僅如此，前保育員Phil Demers今年7月曾貼出，Kiska漂浮在水面一動也不動的影片，牠看起來像是死了一樣，毫無活力，心情相當沮喪。

鯨豚保育協會（WDC）海洋哺乳類動物科學家羅特（Rob Lott）表示，Kiska過去40年生活於圈養環境中，過著重複性高的單調生活，這種壓力甚至會傷害虎鯨的免疫系統與生理機能，嚴重還可能導致死亡，「自2011年以來，Kiska一直沒有同伴，而牠在野外生活的社會經驗也都被人類剝奪了，實際上，鯨魚跟海豚都不適合被圈養」

儘管加拿大於2019年通過《終結鯨魚和海豚圈養法案》，但該法案僅禁止娛樂目的的飼養鯨豚類，目前動保人士已替Kiska請命，呼籲當局盡快進行調查，幫助Kiska恢復健康。而當地動物福利機關調查後發現，主題樂園「Marineland」的水質不佳，導致園區內動物生活在惡劣環境中。