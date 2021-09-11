面對Delta變種病毒來勢洶洶，前立委孫大千今（11）日在臉書直言，「從來沒有見過這麼愚蠢的政府！」認為政府若按照原定時程發放振興五倍券鼓勵民眾消費，是變相鼓勵民眾出門，恐造成大規模群聚。

孫大千在臉書發文表示，早就已經提醒過民進黨，台灣人民在還沒有打好打滿兩劑疫苗之前，根本沒有辦法與病毒共存，回歸正常生活，更何況面對Delta變種病毒，恐怕還需要打滿3劑，才有足夠的保護力。

在等待疫苗完成施打的過程中，他認為，台灣人民需要的是現金紓困，不是振興經濟。而Delta變種病毒的風暴即將來襲，大多數縣市連中秋烤肉活動都宣布全面取消，行政院居然還要準備如期發放振興券來鼓勵全民消費，倘若再加上各部會配合發放的電子優惠券，這不是變相的鼓勵民眾走出家門，造成大規模的社交群聚嗎？

孫大千要問民進黨，一旦Delta變種病毒入侵台灣，政府還要鼓勵台灣人民踴躍外出消費，頻繁全家出遊嗎？